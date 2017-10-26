Как выбрать доступный телевизор

Рынок телевизоров сейчас очень развит. Возможностей у телевизоров стало побольше, появились новые функции, и выбрать недорогой, но качественный ТВ хоть и можно, но широкий ассортимент иногда сбивает с толку. Чтобы не прогадать с покупкой телевизора, достаточно следовать нескольким простым советам.



Характеристики и особенности недорогих ТВ



Выбирая дешевый телевизор, не стоит рассчитывать на топовую модель с функциями смарт-ТВ и обилием дополнительных возможностей. Но выбрать доступный телевизор с необходимым набором функций — вполне можно.



• Размеры. В зависимости от того, где будет стоять телевизор, определяется его диагональ. Для большинства стандартных квартир оптимальными являются телевизоры на 32-45 дюймов.



• Разрешение. купить недорогой телевизор с 4К — из области фантастики, бюджетные модели оснащаются матрицами HD или FullHD. Если бюджет позволяет — лучше сразу покупать модель с FullHD 1920х1080. Разрешение контента постоянно растет.



• Яркость и частота. Чтобы комфортно просматривать картинку при ярком освещении, желательно не менее 250 кд/кв. м. Частота развертки в 50 или 60 Гц типична для бюджетников и достаточна для просмотра ТВ и фильмов.



• Тюнеры и интерфейсы. Чтобы не использовать дополнительное внешнее оборудование (тюнеры, ресиверы), для просмотра эфирных каналов обязательна поддержка DVB T2, для кабельных — DVB C, а для спутниковых — DVB S и S2. Также желательно наличие CI слота для карт. Из интерфейсов ввода приветствуется наличие «тюльпанов», для подключения относительно старого оборудования, и HDMI-портов — для современного. USB-разъем позволит подключать флешки и HDD для просмотра фильмов с них.



• Звуковая система. Мощность динамиков далеко не всегда определяет громкость, но для большого ТВ динамики меньше 6 Вт нежелательны. Для подключения стереоколонок или наушников приветствуется наличие разъема 3,5 мм. Если нужно подключить домашний кинотеатр 5.1 — желательно наличие SPDIF-разъема, коаксиального или оптического.



Где купить недорогой телевизор



Если вы уже определились с необходимыми параметрами — пора приступать к подбору конкретной модели. Чтобы облегчить процесс поиска, используйте сервисы сравнения цен вроде price.ua. Сравнивайте модели различных брендов, изучайте предложения в разных магазинах. Не останавливайтесь на одной модели, изучайте альтернативы, находите наиболее компромиссные варианты. Учитывайте также условия оплаты, доставки, гарантии. Ведь порой экономия может оказаться неоправданной.



