Контрабандист Альперин обобрал Украину на четверть миллиарда гривен

С начала 2017 года, коррупционные схемы таможенного оформления лишь двух видов товаров – тканей и обуви, импорт которых на 90% контролирует «Король» одесской контрабанды Вадим Альперин, причинили государственному бюджету ущерб в размере 383,9 млн грн. Об этом сообщает в журналистском расследовании портал Багнет.



Недавно официальное обращение к Генеральной прокуратуре и Национальному антикоррупционному бюро Украины направил первый заместитель главы ГФСУ Сергей Билан.



Он свидетельствует, что в период 2016 - 2017 годов, только с одной Киевской городской таможни, государственный бюджет недополучил 90,8 млн грн. Кроме того, до конца года, Украина рискует лишиться еще 300 с лишним миллионов, которые коррупционные суды уже постановили выплатить контрабандистам.



«В целом, по словам куратора налогового направления ГФСУ, ежемесячно судьи «вымывают» из бюджета в пользу ОПГ, в среднем, $3 млн», - пишет издание.



По данным источника из ГФСУ, приведенная Биланом статистика касается исключительно потерь от контрабанды ткани и обуви, поступающей в страну через Киевскую таможню. Руководит организованной преступной группировкой вор в законе с израильским гражданством по прозвищу «Король одесской контрабанды» Вадим Альперин.



«Альперин поставляет в Украину грузы через несколько десятков компаний-импортеров, пул которых, по мере успешного завершения афер, постоянно обновляется. Каждая фирма зарегистрирована в Одессе. Но оформление импорта происходит исключительно на таможенном посту «Столичный» Киевской таможни ГФСУ. Это позволяет отсуживать у государства огромные суммы в лояльных Альперину Одесском окружном административном суде и Одесском апелляционном административном суде», - информирует Багнет.



Издание приводит схемы растаможки «черного импорта», которые сводятся к максимальному занижению таможенной стоимости грузов. Антикоррупционный портал Украины подсчитал, что в общей сложности, с начала текущего года, фирмы одесского «бизнесмена» отсудили у государства 383 823 827,29 грн, оспорив 949 деклараций.



Кроме того, Багнет обращает внимание правоохранительных органов на то, что в настоящий момент фирмы ОПГ Альперина (ООО «Прогресс-Тренд» и ООО «Бенефинит Ком»). продолжают оформлять грузы по черным схемам на Киевской таможне.



«С 1 по 6 октября текущего года были растаможены 21 контейнер с обувью и 35 с тканью. С 7 по 13 октября – 58 с обувью и 46 с тканью. С 14 по 20 октября – еще по 35 контейнеров с тем и другим товаром. Если учесть, что на каждой декларации фирм Альперина государственный бюджет в среднем теряет 400 тысяч гривен, не сложно подсчитать, на какую сумму «Король одесской контрабанды» кинул Украину за последний неполный месяц – чуть больше чем на 14 млн грн!» - констатирует издание.

