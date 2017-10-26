Мосийчук находится в тяжелом состоянии - врачи

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, пострадавший вследствие теракта в четверг вечером, находится в клинике "Борис" в тяжелом состоянии, но при сознании, заявляет заведующий стационарным отделением клиники Игорь Конивец.



На вопрос журналистов, в каком состоянии находится И.Мосийчук, он ответил: "Состояние тяжелое. Состояние характеризуется первыми сутками послеоперационного периода".



"Сегодня ночью закончилось оперативное вмешательство, было где-то до 3-х часов, потому что было очень много осколков, которые мы удалили. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. Состояние тяжелое, до среднего еще рано, но можно с ним общаться, - рассказал И.Конивец в четверг.



В то же время врач больницы, где находится пострадавший вследствие того же теракта политолог Виталий Бала, сообщил, что пациент запретил сообщать СМИ о состоянии его здоровья.



Как сообщалось, вечером 25 октября в Киеве на выходе из офиса телеканала "Эспрессо" произошел взрыв, в результате которого погибло двое и получили ранение трое человек, в том числе И.Мосийчук и В.Бала, которые были сразу же госпитализированы и прооперированы. Погибшие - двое полицейских: охранник Игоря Мосийчука Руслан Кушнир (скончался по дороге в больницу) и местный житель 36-летний Михаил Мормель.



Взрыв квалифицирован как теракт. Следствие находится под контролем СБУ.

