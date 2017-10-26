Умеров и Чийгоз прибудут в Киев вечером

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз прибудут из Турции в Украину в четверг вечером, ожидаемое время прибытия самолета – 19:50, сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар.



"Время прибытия самолета: 19:50", - написала Э.Джаппар на своей странице в Facebook во вторник.



По ее словам, в связи с прибытием освобожденных политзаключенных Меджлис крымскоготатарского народа и Мининформполитики организовывают их пресс-конференцию в здании терминала D аэропорта "Борисполь". "Пресс-конференция пройдет сегодня, 26 октября в 20:00 в аэропорту "Борисполь" в пресс-холле терминала D. 4 этаж. Нережимная зона", - рассказала первый замминистра.



Как сообщалось, 11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил А.Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. 27 сентября Симферопольский районный суд вынес приговор по делу И.Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.



25 октября они были переданы Турции, после чего должны прибыть в Украину. Они освобождены от уголовной ответственности, но им запрещено проживать в Крыму, в связи с чем будут работать в Киеве.

