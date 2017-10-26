Кабмин понизил цену на газ для бюджетных учреждений

Кабинет Министров снизил цену на газ, отпускаемый в рамках специальных обязательств для отопления и горячего водоснабжения бюджетных учреждений, на 22% до 6 177,5 гривен/тыс. куб. м (ранее цена составляла 7 907,2 гривен/тыс. куб. м, без транспортировки и НДС). Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 октября, передают Українські Новини.



Согласно решению правительства, для поставок природного газа бюджетным учреждениям для отопления и горячего водоснабжения помещений жилого фонда и объектов бюджетной сферы к цене будет применятся коэффициент 1,25.



Ранее КГГА обратилась с просьбой к Кабмину способствовать снижению цены на поставку газа для предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению соцсферы.

