Следственные действия с Мосийчуком проведут в четверг

Следственные действия с потерпевшим в результате взрыва в Киеве народным депутатом Украины (фракция Радикальной партии Олега Ляшко) Игорем Мосийчуком будут проведены в четверг, подозреваемых в совершении преступления и задержанных пока нет, подчеркивает прокурор Киева Роман Говда.



"На это время с господином Мосийчуком не проводились следственные действия в связи с определенными пожеланиями врачей, а также самого господина Мосийчука. С ним будут проведены следственные действия сегодня. Я убежден. Вместе с тем сотрудники СБУ имели с ним определенный контакт и почерпнули информацию, которая важна на этом этапе досудебного расследования", - сказал Р.Говда на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, проводятся ли следственные действия с И.Мосийчуком.



Он также указал, что в настоящее время подозреваемых и задержанных нет, следствие продолжается.

