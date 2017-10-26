Умеров: я обязательно попробую вернуться в Крым

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что обязательно попробует вернуться в Крым.



"По крайней мере я не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крым", - сказал он на брифинге в Анкаре в четверг.



Замглвавы Меджлиса отметил, что его "не особо посвящали в переговорные процессы" и ни он, ни Ахтем Чийгоз до конца не знают, "что нас ждет впереди, если мы попытаемся пересечь контрольно-пропускной пункт между Херсонской областью и Крымом".



"Ахтем Чийгоз ложно обвинялся – он не совершал никаких преступлений – в организации массовых беспорядков и был осужден на 8 лет тюремного заключения… Я тоже обвинялся в том, чего не совершал. Я был осужден на два года реального срока", - рассказал И.Умеров.



Как сообщалось, 11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. 27 сентября Симферопольский районный суд вынес приговор по делу И.Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.



25 октября они были переданы Турции, после чего должны прибыть в Украину. Они освобождены от уголовной ответственности.

