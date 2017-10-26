СМИ: Лотерея, в которую выиграл Ляшко, вероятно принадлежит его коллеге из БПП

"Украинская национальная лотерея", в которую трижды якобы выиграл лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, формально принадлежит тернопольскому велотренеру Роману Зеньо, сообщает УНН.



По крайней мере, об этом свидетельствуют официальные реестры, согласно которым обычный велотренер из Тернополя значится конечным бенефициаром кипрской компании "Эфамиандо Холдингз Лимитед" и собственником компании со 100% иностранными инвестициями "УНЛ".



Впрочем, неформально компанию связывают вовсе не с представителем спорта, а народным депутатом от БПП Александром Третьяковым.



За последние несколько лет "УНЛ" оказывалась в эпицентре громких скандалов. Сначала нынешних собственников обвинили в рейдерском захвате и отжиме "УНЛ" у европейских бизнесменов Питера Шетти и Вульфа Кламмерта.



После полиция уличила "УНЛ" в сокрытии налогов и организации азартных игр.



Сейчас "УНЛ" подозревают в попытке монополизировать лотерейный рынок при помощи админресурса. Эксперты предполагают, что санкции СНБО, примененные против всех конкурентов "УНЛ", являются частью конкурентной борьбы. Подозрительным, по их мнению, выглядит и проект Минфина о новых лицензионных условиях для лотерей, который полностью устраивает "УНЛ" и абсолютно неприемлем для Антимонопольного комитета Украины, Госказначейства и ряда прочих государственных ведомств.



Именно в лотереи "УНЛ" народному депутату Олегу Ляшко удалось выиграть около полумиллиона гривен.

