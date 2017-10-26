Патрульный рассказал о исповеди Зайцевой сразу после ужасной аварии

Виновница кровавого ДТП в Харькове Елена Зайцева думала, что успеет проскочить на красный свет. Об этом рассказал патрульный, который общался с 20-летней девушкой в первые минуты после ужасной аварии, передает сайт 057.ua. "Мы были на смене и услышали в рацию крики, что всем экипажам необходимо лететь на Сумскую. Приехали одними из первых, одновременно со скорой помощью. Ко мне подбежала Елена Зайцева, но я еще не понимал, что она водитель, потому попросил ее отойти и начал ограждать место ДТП лентой.



Потом я вернулся к Елене, и она сказала, что была за рулем Lexus. Она отдала мне водительское удостоверение и документы на машину, которые я передал следователю", - рассказывает патрульный.



По его словам, Зайцева была в машине со своей подругой. Обе не получили никаких телесных повреждений.



"Как только я к ней подошел, она сказала мне: "я видела ситуацию и думала, что успею проскочить перекресток. Я видела боковым зрением Volkswagen". Уже потом ее адвокат запретила ей общаться со всеми", - говорит полицейский.



Патрульный взял у следователя направление, посадил девушек в машину и повез на улицу Шевченко, 26, на освидетельствование.



"Другой экипаж то же самое сделал с водителем Volkswagen. Мы приехали на освидетельствование одновременно. Зайцева сдала мочу и кровь, у меня при этом работала боди-камера. Девушка против не была. После этого нарколог задавала ей вопросы - что и когда пила. Зайцева ответила, что выпила бокал вина с понедельника на вторник, и принимала таблетки Пенталгин, которые принимает уже 10 лет. По ее словам, это из-за старой травмы, из-за которой же у нее на лице остались шрамы. Больше она про травму говорить не захотела. Нарколог сказал ей, что этот препарат строго нельзя принимать, если ты водишь машину", - вспоминает коп.

