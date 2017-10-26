Глава Каталонии намерен распустить местный парламент и объявить внеочередные выборы

Глава Женералитата (исполнительной власти) Каталонии Карлес Пучдемон намерен объявить о роспуске каталонского парламента и назначении внеочередных выборов, сообщил в четверг каталонский телеканал ТВ3.



Ранее испанская газета La Vanguardia информировала, что в случае назначения внеочередных выборов они могут быть проведены 20 декабря.



Ожидается, что К.Пучдемон объявит об этих мерах в заявлении, которое будет оглашено позже в четверг.

