Глава Каталонии намерен распустить местный парламент и объявить внеочередные выборы
Глава Женералитата (исполнительной власти) Каталонии Карлес Пучдемон намерен объявить о роспуске каталонского парламента и назначении внеочередных выборов, сообщил в четверг каталонский телеканал ТВ3.
Ранее испанская газета La Vanguardia информировала, что в случае назначения внеочередных выборов они могут быть проведены 20 декабря.
Ожидается, что К.Пучдемон объявит об этих мерах в заявлении, которое будет оглашено позже в четверг.
Источник: Интерфакс-Украина
14:35