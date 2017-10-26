Правоохранители взяли под охрану Мосийчука
Правоохранительные органы взяли под усиленную охрану депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука (Радикальная партия Олега Ляшко), который на данный момент находится в больнице.
Об этом Українським Новинам сообщил заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.
"Он взят под охрану правоохранительных органов. Кроме того, его охраняют его же собратья, как он сказал", - сообщил Кононенко.
По его словам, состояние Мосийчука среднее, в четверг с ним будут проведены следственные действия.
Источник: Українські новини
15:12