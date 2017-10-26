Нацбанк ухудшил прогноз инфляции

Инфляция в Украине в 2017 году составил 12,2%, такой обновленный прогноз обнародовал Национальный банк Украины, ранее оценивавший ее на уровне 9,1%. "В дальнейшем инфляция продолжит замедляться и приблизится к центральной точке целевого диапазона в третьем квартале 2018 года. По окончании 2018 года инфляция составит 7,3% (предыдущий прогноз – 6,0%)", – указано в сообщении НБУ в четверг.



Центробанк отмечает, что прогноз инфляции на 2019 год остается неизменным – 5%.



НБУ добавляет, что оценка базовой инфляции на текущий год ухудшена с 6,1% до 8%, на следующий – с 3,9% до 5,5%, на 2019 год – с 2,8% до 2,9%.



Как сообщалось, Нацбанк в конце января 2017 года скорректировал прогноз инфляции на текущий год с 8% до 9,1% при целевом уровне этого показателя в диапазоне 8%+/- 2 процентных пункта и до последнего времени сохранял этот прогноз, лишь отмечая растущие риски его невыполнения.



Правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 11,2%.



Госстат сообщил о росте инфляции в сентябре на 2%, и в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) – до 16,4%. С начала года инфляция достигла 10,2%.



Рост потребительских цен в Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году, совпав с прогнозами Нацбанка и правительства.

