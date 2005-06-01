Россия использует правозащитный фонд "Открытый диалог" для дестабилизации ситуации в Украине и Восточной Европе

Кремлевские власти активировали завербованного агента ФСБ, президента правозащитного фонда "Открытый диалог" Людмилу Козловскую для дестабилизации ситуации и раскачивания внутриполитической ситуации в Украине и странах Восточной Европы.



Об этом свидетельствует журналистское расследование:"Спящие" агенты Кремля в Украине".



32-летняя Козловская была завербована ФСБ на самом старте своей активной деятельности.

Ее завербовали посредством шантажа, компромата и давления на бизнес близких людей, в частности на ее брата-бизнесмена Петра Козловского.



"Агент Кремля" родом из Севастополя (Автономная Республика Крым), после аннексии Крыма в 2014 году, получила российское гражданство, занимается общественной деятельностью.



В 2004 году была активной участницей "Оранжевой революции" в Украине, в 2005-06 годах возглавляла кампанию по выводу черноморского флота РФ из Севастополя.



В 2009 году вместе с львовянином Иваном Шерстюком основала Фонд "Открытый диалог", состоит в браке с поляком Бартошем Крамеком - общественным и политическим деятелем и главой совета упомянутого фонда.



Для работы в Крыму ей была создана легенда-прикрытие. В частности, в 13-летнем возрасте oнa, якобы открыла в Севастополе первую украинскую библиотеку, но на самом деле, эта "заслуга" была явно преувеличенной, а информация сфальсифицированной, поскольку в самой библиотеке нет следов Козловской.



Для дальнейшей ее работы после аннексии Крыма легендой-прикрытием послужила организация "ФОД" и общественная деятельность, в деятельности которой был использован модный патриотический и раскрученный правозащитный тренд.



Прикрываясь фондом Козловская выполняет задачи своего Кремлевского руководства на материковой части Украины с целью демонтажа украинской государственности.



Деятельность фонда и Людмилы Козловской все-таки попали в поле зрения правоохранительных органов Украины и стали предметом тщательного расследования.



В частности, в отношении Козловской СБУ расследуется уголовное дело по обвинению в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и финансировании терроризма.



Козловская до сих является гражданкой Российской Федерации.