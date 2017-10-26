НБУ ожидает поступления очередного транша МВФ в 2018 году

Национальный банк Украины (НБУ) закладывает в свои прогнозы продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и ожидает поступления очередного транша по программе EFF в первом квартале 2018 года. "Вместе с профицитом сводного платежного баланса это позволит увеличить международные резервы до $22,1 млрд (или 4,2 месяцев импорта будущего периода) на конец 2018 года", – сказал и.о. главы Нацбанка Яков Смолий на пресс-конференции в Киеве в четверг.



Согласно обновленным прогнозам центробанка, обнародованным в этот день, он улучшил оценку дефицита текущего счета на 2017 год с $4,1 млрд до $4 млрд, на следующий год – с $4,6 млрд до $4,2 млрд, но ухудшил ее на 2019 год с $3,9 до $4,2 млрд.



Как подчеркнул Я.Смолий, отрицательное сальдо по текущему счету будет полностью компенсироваться положительным по финансовому счету.



Нацбанк, в частности, улучшил на текущий год прогноз профицита сводного платежного баланса с $1,8 млрд до $2,2 млрд, ухудшил его с $2,5 до $2,2 млрд на следующий и вновь улучшил с $0,1 до $0,6 млрд – на 2019 год.



Одновременно оценка международных резервов НБУ на конец 2017 года снижена с $20 млрд до $18,6 млрд, на 2018 год – с $27,1 млрд до $22,2 млрд и на 2019 год – с $25,7 млрд до $21,2 млрд.

