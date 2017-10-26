Украина вышла на первое место в Евросоюзе по контрабанде сигарет

Нелегальные поставки сигарет из Украины в страны Евросоюза в 2016 году достигли 5,8 млрд шт. Об этом говорится в сообщении офиса миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM), пишет UBR.ua.



Аналитики утверждают, что по контрабанде сигарет Украина лидирует среди всех стран Евросоюза.



По данным отраслевой ассоциации "Укртютюн", в 2017 году объем рынка контрабандных сигарет в нашей стране вырос вдвое. В августе 2017 года его доля достигла 2,2% и продолжает стремительно расти.

