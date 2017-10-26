Путин заявил об освобождении более 90% территории Сирии от террористов
Президент России Владимир Путин заявил, что от террористов уже освобождено более 90% территории Сирии.
Об этом глава государства заявил на встрече с высшими офицерами и прокурорами.
«От террористов уже свободно более 90% сирийской территории», — отметил президент.
Он поблагодарил российских военнослужащих, которые участвуют в проведении антитеррористической операции в Сирии.
Путин отметил мужество, четкие и профессиональные действия, отвагу военных России, которым «удалось в корне переломить ситуацию».
Источник: РБК-Украина
16:25