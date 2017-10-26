Две хурмы в Японии оценили в пять тысяч долларов

В японской префектуре Гифу продали две хурмы сорта тэнкафубу за 4,8 тысячи долларов. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил представитель отдела продаж отделения Всеяпонской федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ито Есиюки.



«Это первые торги в текущем году, и, наверное, это тоже сказалось на цене, но главная причина того, что две хурмы данного сорта были проданы за 540 тысяч иен, — их необыкновенная сладость. Если в обычной хурме содержание сахара составляет 15-16 градусов (по шкале Брикса — прим. «Ленты.ру»), то в этом элитном сорте он превышает 18», — объяснил Есиюки. В проданных фруктах этот показатель составлял 25 градусов.



«А еще их приятно есть — они достаточно твердые и хрустят, как японские груши», — добавил собеседник агентства.



На создание особого сорта потратили 11 лет.

