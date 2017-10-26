Порошенко прокомментировал покушение на Мосийчука

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал взрыв в Киеве, возле редакции телеканала "Еспресо", в результате которого пострадали пять человек, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и погибли два.



Свое мнение он опубликовал на своей страничке в фейсбуке.



"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате взрыва у телеканала "Еспресо". Искренне желаю выздоровления раненым. Решительно требую от правоохранителей как можно быстрее раскрыть это кровавое и жестокое преступление", - заявил президент.

