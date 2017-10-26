Чийгоз и Умеров прибудут в Украину в пятницу, сообщает Чубаров

Прилет в Украину из Турции заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза откладывается, запланированная на четверг пресс-конференция отменяется, сообщает председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров.



"Объявленная на сегодня пресс-конференция заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза переносится на завтра, 27 октября 2017 года, из-за изменения даты их прилета в Киев", - написал Р.Чубаров на своей странице в соцсети Facebook в четверг.



По его словам, о времени проведения пресс-конференции в пятницу, 27 октября, и о причинах переноса прилета заместителей председателя Меджлиса в Киев будет извещено вечером в четверг.



"Просим с пониманием отнестись к непредсказуемым, но крайне важным обстоятельствам, которые заставили организаторов внести срочные изменения в ранее объявленные мероприятия", - написал Р.Чубаров.



Как сообщалось, 11 сентября российский суд в аннексированном Крыму приговорил А.Чийгоза к 8 годам колонии строгого режима. 27 сентября Симферопольский районный суд вынес приговор по делу И.Умерова и назначил ему наказание в виде двух лет колонии-поселения.



25 октября они были переданы Турции, после чего должны прибыть в Украину. Они освобождены от уголовной ответственности, но им запрещено проживать в Крыму, в связи с чем будут работать в Киеве.