Еврокомиссар: У ЕС уже есть инструменты для выполнения "плана Маршалла"

Еврокомиссия уже сейчас имеет необходимые инструменты для выполнения долгосрочного плана помощи Украине (так называемый план Маршалла). Об этом заявил еврокомиссар Йоханнес Хан, который получил проект документа от министра иностранных дел Литвы, сообщает Европейская правда.



В то же время Хан не стал четко прогнозировать, будет ли утвержден этот документ, однако скептически оценил потребность в его одобрении. По его мнению, Еврокомиссия имеет необходимый инструментарий для поддержки Украины, и заверил, что деньги будут выделяться исключительно в соответствии с требованиями проведения реформ.



"Мы готовы давать деньги, но не будем давать их без четких критериев. Простите, что должен это говорить, но уровень доверия не очень высокий, и поэтому мы платим, когда что-то было сделано", – подчеркнул он.

