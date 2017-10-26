НАТО: Украина – главная причина проблем с Россией

Украина во многом определяет нынешние взаимоотношения между НАТО и Москвой. Об этом сказал генсек альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета НАТО-Россия, передает Интерфакс.



"Этот конфликт очень глубоко и сильно влияет на безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе и остается главной причиной нынешнего состояния отношений между Россией и НАТО", – сказал Столтенберг на пресс-конференции.



"Между союзниками (по НАТО – ред.) и Российской Федерацией продолжают существовать основополагающие разногласия по вопросу Украины и урегулирования украинского конфликта", – отметил он.



По словам Столтенберга, для альянса остается приоритетом урегулирование ситуации на востоке Украины, однако положение дел остается "хрупким".



Генсек при этом указал на сохранение тяжелого вооружения вблизи линии разграничения сторон и на затруднения для доступа международных наблюдателей в зону конфликта.



"Мы приветствуем продолжающиеся дипломатические усилия по продвижению и выполнению минских соглашений всеми сторонами, – сказал также генсек НАТО. – Диалог идет непросто, но именно по этой причине он так важен".

