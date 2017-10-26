Uncle Kurt за батоно Михо?

После того, как случилась вся эти ужасная катавасия с Игорем Мосийчуком, как он сам очень скромно сказал о себе, «государственным деятелем ТАКОГО УРОВНЯ в Украине», многие сердобольные киевляне забеспокоились: а как там батоно МихоСаакашвили, без устали выносящий козлов, но скромно живущий теперь на «Михомайдане» в палатке, источающей то флюиды свободы, то запахи шашлыка? Холодно ведь, а главный козлонос нации – натура хоть и дебелая внешне, но внутренне хрупкая, нежная и эстетически возвышенная.

Вспомните, как красиво и элегантно он правил в своей стране Грузии, будучи ее президентом. Одни костюмы, закупленныенезаконно за грузинский госсчет, тамошняя прокуратура после бегства президента оценила в 5 миллионов «зелени». А что? Как и его кум Виктор Ющенко, параллельно правящий тогда в Украине, Михо себя тоже не на помойке нашел и жить ему – не в собачьей будке. А каких красивых баб, пардон, девушек он не только «потаптывал» и брюхатиллично, искренне и нежно любя свою голландскую жену, но и привлекал к управлению Грузией. Отголоски того эстетства и красоты не миновали и Украину: только импортированные ради уже украинской демократии Эка Згуладзе или Хатия Деканоидзе чего стоили. Это вам не поздняя Ульяна Супрун, одним своим видом решающая медицинскую реформу для больных в пользу кладбища.

А как следил за собой батоно Михо. Не в бане парился, как какой-нибудь варвар из «Мордора»после упражнений в кимоно на татами, а приглашал известных массажисток, которые его от копчика до толстеющего загривка и покусывали, и лизали, и даже грызли в порыве неизгладимого орально-мануального экстаза и мастерства. А как элегантно, в стиле модерна, он властвовал и противостоял оппозиции. Мог бы запросто пригласить военных и исполосовать этих недовольных из крупнокалиберных пулеметов, чтобы знали свое место и не мешали реформам. А что? Запросто мог. Он же тогда был чуть ли неединственным «светочем демократии на Кавказе» и ему все можно было. Ради демократии, разумеется. Но Михо просто поливал колонны недовольных из сильнейших водометов, а упавших паковал в тюрьмы. И вы думаете, там арестованных и осужденных били, пытали? Нет, нет, и еще раз нет. Как настоящие европейцы, знающие толк в толерантности и педерастии, просто засовывали особо буйным веники и ножки от табуретов в ануси, похоже, ждали, когда расцветет. Вся Грузия была в восхищении и сейчас нетерпеливо ждет экстрадиции Михо домой, чтобы проделать с ним то же самое...

Сейчас генпрокурор Украины Юрий Луценко уже объявил: миграционная служба Украины рассмотрела запрос Михо о предоставлении ему политического убежища и решила: да не здалось нам такое чудо. И отказала. А значит, уверен Юрий Витальевич, персонаж можно экстрадировать в Грузию, с которой недавно гарант нации подписал стратегическое партнерство.

И вот сейчас генпрокурор Украины Юрий Луценко уже объявил: миграционная служба Украины рассмотрела запрос Михо о предоставлении ему политического убежища и решила: да не здалось нам такое чудо. И отказала. А значит, уверен Юрий Витальевич, персонаж можно экстрадировать в Грузию, с которой недавно гарант нации подписал стратегическое партнерство. Вот-де и стоит его начать с такого подарка грузинским товарищам и даже, не побоюсь этого слова, генацвале...

Но многие, повторяю, обеспокоились. Во-первых, не все козлы вынесены. Во-вторых, просто жалко – с Михо как-то веселее, есть драйв, выполняя затаенную волю нации, депутатов бьют чуть ли не каждый день, на протестах такую-сякую копейку можно срубить, то да се. А тут еще и Мосийчука взорвали, то ли желая показать, как страшна «агрессивная Россия», ведущая гибридную войну против нэньки, то ли выводя внутренние распри на самый высокий и смертельный уровень – убийства конкурентов...

Кому желая показать все это? Как, вы забыли, что завтра, 27 октября 2017 года, в Украину незапланированно завернет спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, которого многие уже традиционно и любовно называют «наш дядюшка Курт» (Uncle Kurt). Вот ему и выкладывают, как говорится, товар лицом, дескать, чем богаты, тем и рады. В том числе и судьбу Михо...

Конечно, как уже всех известили, формально и официально мистер Волкер будет «тереть» судьбу мира в Донбассе и, говорят, все-таки принуждать киевские власти к безусловному выполнению «Минских соглашений-2». С миротворцами ООН или без них – это не так и важно. Важно, что, по мнению многих спецов и обозревателей, Волкер четко скажет Киеву, что Запад за него воевать не будет и, более того, много оружия не даст. Так, для поддержания военного равновесия в Донбассе и русофобского накала в стране и в ее элите, может быть, что-то и обломится. Но вот чтобы завалить Украину и лично Андрея Парубия «Джавелинами», так этого точно не будет.

Волкеру однозначно нужны дополнительные гарантии того, что в Киеве не будут взбрыкивать и ерепениться, бормоча что-то про национальные интересы Украины. «Какие интересы? Какой Украины?», – уже давно интересуются большие и малые друзья Украины на Западе. Но государственнические атавизмы еще иногда пробиваются в украинских политиках, увы...Вот чтобы этого не было, и нужен батоно Михо.

Кроме Донбасса, «анкла Курта» интересует также и судьба украинских реформ. Тех, что еще либо не продавлены до конца, либо тормозятся. Ну, там отмена моратория на продажу сельскохозяйственных земель, ускоренная и дешевая приватизация остатков госсобственности в интересах западных компаний, скорейшее внедрение медицинской реформы, чтобы избавление Украины от «лишнего» населения пошло еще быстрее, создание антикоррупционных судов, чтобы за вымя можно было пощупать любого – от депутата и чиновника до президента и премьера. А главное – Волкеру однозначно нужны дополнительные гарантии того, что в Киеве не будут взбрыкивать и ерепениться, бормоча что-то про национальные интересы Украины. «Какие интересы? Какой Украины?», – уже давно интересуются большие и малые друзья Украины на Западе. Но государственнические атавизмы еще иногда пробиваются в украинских политиках, увы...

Вот чтобы этого не было, и нужен батоно Михо.Как гарантия того, что у Запада в Украине будет все хорошо. Ну, а взамен все будет хорошо и у Михо. Вот потому-то лично я за него и не беспокоюсь. Если Волкеру не удастся мирно получить искомое у киевских властей, то «Михомайдан» сделает все возможное, чтобы все нынешние власть предержащие пожалели о своей чрезмерной любви к нэньке и ее интересам. В лучшем случае им удастся куда-то сбежать и там заныкаться. Если все пройдет мирно, то и «Михомайдан» сойдет на нет и типа «достигнет своих целей». Ну а сам его вождь Саакашвили получит гарантии не просто прощения и спокойного будущего, но инкорпорации в этом будущем в украинскую власть. В любом случае: если будет горячо, то в случае победы он сразу станет кем-то в новой власти. Если все решится миром, то Михо придется чуть-чуть подождать, пройти парламентскую обкатку и т. д.

Но главное – ему, скорее всего, для начала вернут украинское гражданство. Как бы грозно ни хмурили брови начальники украинских правоохранителей, шаг к этому уже сделан. С Михо уже поступил так, как киевским властям указывал... Волкер. Еще в сентябре этого года, после прорыва Михо через границу он сказал: «Украина – страна, где действует верховенство права. Кто угодно, например, бывший президент Саакашвили, имеет право на слушание дела в украинском суде. Я надеюсь, что прекратится эскалация политической драмы и все сосредоточатся на правовом урегулировании». И с явным нажимом посоветовал украинским властям и лично гаранту нации не усугублять ситуацию с Саакашвили и «сфокусироваться на вопросах управления государством, реформах и борьбе с коррупцией».

Как Uncle Kurt сказал, так сейчас, с небольшим опозданием, правда, и начали делать – вернули документы от Администрации президента о лишении его гражданства Украины: документацию миграционной службы, копию указа об утрате гражданства, копию протокола заседания комиссии по вопросам гражданства, все сопроводительные письма. Зачем? А затем, что поводом для лишения Михо гражданства стала якобы анкета, в которой он указал неправильные данные. И Михо неоднократно доказывал, что сам он, ЛИЧНО, никакой такой анкеты не подписывал. А значит, налицо фальсификация документов. Если суд это установит, то и указ об утрате им гражданства будет признан недействительным. И Михо вернутукраинский паспорт. Не так торжественно, как в первый раз, не из рук гаранта, но вернут. А это и требуется доказать – гарант от Uncle Kurt готов. И никакой экстрадиции в Грузию...

...Как говорится, ждем-с. Потому что это только один из вариантов дальнейшего развития ситуации. А вдруг украинские власти взбрыкнут, и то, что случилось с Мосийчуком, – это только такое кровавое предупреждение всем, кто чего-то не понимает...