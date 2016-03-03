Офшорную компанию экс-члена НКРЭКУ Геруса лишили лицензии на Кипре

Комиссия по ценным бумагам Кипра (CySEC) приостановила лицензию кипрской компании, аффилированной с украинской инвесткомпанией «Конкорд Капитала» - Concorde Investments (Cyprus) Ltd. Решение принято в связи с несоблюдением компанией норм законодательства.

С 2015 года исполнительным директором Concorde Capital является экс-член НКРЭКУ Андрей Герус.

Как известно, в августе 2017 года ИК «Конкорд Капитал» участвовала в приватизационном конкурсе блокирующего госпакета акций генерирующей компании «Западэнерго», проиграв ценовую конкуренцию компании Ornex, аффилированной с СКМ Рината Ахметова.

Ряд экспертов высказали предположение, что «Конкорд Капитал» участвовал в аукционе в интересах группы «Приват» Игоря Коломойского, безуспешно пытающегося установить контроль над «Западэнерго» с 2012 года.

В 2015 году компания «Бизнес-Инвест», учредители которой фигурируют в скандальной схеме вывода 1,82 млрд дол США из средств рефинансирования Приватбанка на счета кипрских офшорных фирм, подавала иск в Хозяйственный суд Киева с требованием признать недействительным договор купли-продажи 45,1% акций «Западэнерго».

Как писали СМИ, в сентябре 2016 года Андрей Герус подал иск в Киевский окружной административный суд относительно отмены постановления КНРЭКУ от 03.03.2016, так называемой формулы «Роттердам+».

Руководитель НКРЭКУ Дмитрий Вовк утверждает, что «Роттердам+» никак не связана с тарифами для населения и влияет исключительно на цену электроэнергии для небытовых потребителей и промышленности.

Самый высокий удельный вес цены электроэнергии в себестоимости промпродукции наблюдается в производстве ферросплавов и достигает 50%. Монопольное положение в ферросплавной отрасли занимает группа «Приват» Игоря Коломойского, контролирующая Запорожский и Никопольский ферросплавные заводы, а также основных поставщиков сырья – Марганецкий и Орджоникидзовский горно-обогатительные комбинаты.