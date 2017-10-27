Суд обязал ГПУ опровергнуть информацию о коррупции Елены Лукаш

Высший специализированный суд обязал Генпрокуратуру опровергнуть недостоверную информацию о коррупции экс-министра юстиции Елены Лукаш, которую правоохранители передали Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам. Об этом говорится в судебном решении от 18 октября 2017 года по делу №757/33460/15-ц.

ГПУ предоставила европейцам ложную информацию о присвоении значительных сумм государственных активов Лукаш.



"Таким образом, суды предыдущих инстанций, проверив все обстоятельства по делу, сделали правильный вывод об удовлетворении исковых требований ... и признав доказанным нарушение принципа презумпции невиновности распространением информации (о Лукаш, - Прим.ред.) в письме от 3 марта 2014 года на имя Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности. Распространенная в письме Генпрокуратуры Украины информация о (Лукаш) является отрицательной, нарушает ее право на уважение чести, достоинства и деловой репутации. Суд первой инстанции, с которым согласился суд апелляционной инстанции, правильно признал ее недостоверной и обязал ответчика опровергнуть", - сказано в решении суда.



Коллегия судей постановила кассационную жалобу Генпрокуратуры отклонить, а решение Печерского районного суда Киева от 23 января 2017 года и постановление апелляционного суда Киева от 5 апреля 2017 года оставить без изменений.



Суд обязал Генпрокуратуру на протяжении 10 дней со дня вступления решения в законную силу опровергнуть указанную недостоверную информацию и направить Верховному представителю Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности письмо с уведомлением о принятом судом решении.



Напомним, что еще в январе Лукаш выиграла суд у ГПУ и доказала непричастность к противоправным действиям.

