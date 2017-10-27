РФ требует доказательств своей причастности к покушению на Мосийчука

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин призвал Украину предоставить доказательства причастности России к покушению на народного депутата Игоря Мосийчука. Об этом в четверг, 26 октября, сообщают РИА Новости.



По его словам, Москва готова "внимательно рассмотреть" предъявленные факты.



Напомним, вечером 25 октября в центре Киеве прогремел взрыв в результате которого был ранен нардеп Мосийчук. По имеющимся данным, когда он выходил из помещения телеканала Эспрессо был взорван припаркованный рядом мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.



В результате взрыва два человека погибли, еще трое пострадали.



В МВД сообщили, что взрыв в центре Киева квалифицирован как теракт и его расследованием займется СБУ.

