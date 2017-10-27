Каталония не будет проводить досрочные выборы

Глава женералитата Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что досрочные выборы в автономии пока проводиться не будут, пишет в четверг газета "Паис".



"Нет гарантий, которые бы оправдали проведение выборов в законодательные органы на сегодняшний день", - заявил он.



При этом Пучдемон отметил, что применение со стороны Мадрида 155-ой статьи Конституции Испании является незаконным и оскорбительным действием.



Ранее испанская газета "Вангуардиа" информировала, что выборы могут состояться 20 декабря.



Правительство Испании на чрезвычайной встрече 21 октября приняло решение о применении статьи 155 испанской Конституции в отношении автономного сообщества Каталония.



В соответствии с этой статьей все руководство Каталонии может быть отстранено от власти, а властные полномочия в этом автономном сообществе Испании будет осуществлять представитель, назначенный Мадридом, после чего в Каталонии пройдут досрочные парламентские выборы.

