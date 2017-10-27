Опубликован рейтинг самых богатых украинцев

Бизнесмен Ринат Ахметов вновь занял первое место в сотне самых богатых украинцев в 2017 году, президент Украины Петр Порошенко находится на пятой строчке. Рейтинг составлен украинским изданием "Новое время" совместно с инвестиционной компанией Dragon Capital.



Состояние Ахметова составители оценили в 6,9 миллиарда долларов. В прошлом году в рейтинге богатейших украинцев Ахметов также занял первую строчку, тогда его состояние составляло 4,1 миллиарда долларов.



Вторую строчку занял бизнесмен Виктор Пинчук, его состояние оценивают в 1,4 миллиарда долларов. Третье место у бизнесмена Константина Жеваго. Четвертым стал депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский с капиталом 1,2 миллиарда долларов.



Пятую строчку в списке занял Порошенко, который является владельцем кондитерской корпорации Roshen — у него миллиард долларов. В прошлом году Порошенко занимал четвертое место с капиталом в 949 миллионов долларов.



Шестое место также с миллиардом долларов занял украинский бизнесмен, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский. Седьмым значится бизнесмен Геннадий Боголюбов с активами в 763 миллиона долларов. Восьмым идет владелец финансово-промышленной группы компаний Group DF Дмитирий Фирташ, у которого 763 миллиона долларов.



Владелец одной из крупнейших на Украине агрофирм "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк с активами в 693 миллиона долларов — на девятом месте. Десятку лидеров замыкают супруги Александр и Галина Гереги, которые владеют сетью строительных гипермаркетов "Эпицентр", их активы составляют 688 миллионов долларов.

