Данилюк переложил ответственность за следующий транш МВФ на Раду

Международный валютный фонд (МВФ) будет готов выделить следующий транш после принятия парламентом ряда законов.



Об этом на брифинге сказал министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает "Укринформ".



"Мы сегодня советовались с Национальным банком. Он более консервативен, прогнозирует начало года. Все зависит от парламента, от решений, которые он должен принять", - сказал Данилюк.



Он добавил, что выделение транша в начале года не является проблемой, однако законы должны быть приняты в этом году.



Ранее в МВФ настаивали на земельной реформе, ускорении приватизации и обеспечении конкретных результатов в антикоррупционной деятельности, но Данилюк не уточнил о каких именно законах идет речь.



В Национальном банке ожидают получить следующий транш от МВФ уже в следующем году.

