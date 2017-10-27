Apollo показала новый гиперкар Intensa Emozione

Apollo показала новый гиперкар Intensa Emozione

Компания Apollo Automobil (бывшая Gumpert) представила новую модель гиперкара под названием Intensa Emozione (IE), который будет выпущен ограниченной серией в количестве 10 экземпляров и продаваться по цене 2,3 миллиона евро, сообщает портал Motor1.com.

Новинка оснащена атмосферным бензиновом двигателем V12 рабочим объемом 6,3 литра, выдающим 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента в сочетании с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Hewland.

По данным создателей, с места до 100 километров в час Apollo IE разгоняется за 2,7 секунды, а максимальная скорость модели составляет 335 километров в час. При этом у двигателя мотора есть три режима работы: спортивный, трековый и для мокрой трассы, пишет Motor.ru.

Все кузовные панели Apollo IE изготовлены из карбона. Из этого же материала сделан монокок, к которому крепятся углепластиковые подрамники. Масса автомобиля - 1250 кг. Суперкар получил развитую аэродинаику с регулируемыми элементами. В частности, заднее крыло может менять угол атаки в диапазоне восьми градусов.

На скорости 350 км/час оперение Apollo IE развивает прижимную силу, равную 1350 кг, 750 из которых приходятся на заднюю ось. По данным производителя, по уровню прижимной силы новинка сопоставима с машинам категории LMP2, выступающими в гонках на выносливость.

Для антиблокировочной системы тормозов в Apollo IE предусмотрены 10 режимов работы и еще 12 – для антипробуксовочной системы. В перечень оснащения также вошли активная подвеска с возможностью изменения дорожного просвета, карбон-керамические тормоза Brembo, углепластиковые кресла, карбоновый, съемный руль, а также цифровая приборная панель.