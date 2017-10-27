Apollo показала новый гиперкар Intensa Emozione

Компания Apollo Automobil (бывшая Gumpert) представила новую модель гиперкара под названием Intensa Emozione (IE), который будет выпущен ограниченной серией в количестве 10 экземпляров и продаваться по цене 2,3 миллиона евро, сообщает портал Motor1.com.



Новинка оснащена атмосферным бензиновом двигателем V12 рабочим объемом 6,3 литра, выдающим 780 лошадиных сил и 760 Нм крутящего момента в сочетании с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Hewland.



По данным создателей, с места до 100 километров в час Apollo IE разгоняется за 2,7 секунды, а максимальная скорость модели составляет 335 километров в час. При этом у двигателя мотора есть три режима работы: спортивный, трековый и для мокрой трассы, пишет Motor.ru.



Все кузовные панели Apollo IE изготовлены из карбона. Из этого же материала сделан монокок, к которому крепятся углепластиковые подрамники. Масса автомобиля - 1250 кг. Суперкар получил развитую аэродинаику с регулируемыми элементами. В частности, заднее крыло может менять угол атаки в диапазоне восьми градусов.



На скорости 350 км/час оперение Apollo IE развивает прижимную силу, равную 1350 кг, 750 из которых приходятся на заднюю ось. По данным производителя, по уровню прижимной силы новинка сопоставима с машинам категории LMP2, выступающими в гонках на выносливость.



Для антиблокировочной системы тормозов в Apollo IE предусмотрены 10 режимов работы и еще 12 – для антипробуксовочной системы. В перечень оснащения также вошли активная подвеска с возможностью изменения дорожного просвета, карбон-керамические тормоза Brembo, углепластиковые кресла, карбоновый, съемный руль, а также цифровая приборная панель.







