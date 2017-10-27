Nissan испытал беспилотный Infiniti Q50 на улицах Токио

Японская корпорация Nissan Motor 26 октября сообщила на своем сайте о проведенном тестовом испытании седана Infiniti Q50, оборудованного системой беспилотного управления ProPILOT нового поколения, на дорогах общего пользования в Токио.



Эта система искусственного интеллекта позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться по городским дорогам с момента ввода водителем адреса в навигаторе и до прибытия в пункт назначения, сообщается в пресс-релизе.



Благодаря использованию 12 сонаров и такого же количества камер, девяти радаров миллиметрового диапазона и шести лазерных сканеров, а также карты высокой четкости система способна анализировать сценарии в режиме реального времени и позволяет автомобилю перемещаться даже на сложных участках - например, при пересечении загруженных перекрестков - и плавно объезжать препятствия в дороге.



По словам представителей Nissan, серийные машины с таким автопилотом появятся на дорогах общего пользования уже в 2020 году.



Стоит отметить, что на проходящем сейчас автосалоне в Токио Nissan представил беспилотный электрокроссовер Imx, оснащенный системой ProPILOT нового поколения, с помощью которой электромобиль в числе прочего способен самостоятельно искать парковочные места и розетки для подзарядки в автоматическом режиме.







