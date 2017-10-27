Что влияет на качество интимной жизни женщин

Новое исследование, проведенное в Католическом университете Левена, показало: уровень сексуального удовлетворения выше у женщин, которым нравятся собственные глаза, губы и уши, а вовсе не у тех, кто доволен своим животом, бедрами и весом. Высокий Индекс массы тела (ИМТ) снижает самооценку женщин в постели. Однако стройность не повышает ее так сильно, как красивые черты лица, передает The Daily Mail.



В исследовании приняли участие 596 женщин в возрасте от 18 до 80 лет. У 65% участниц ИМТ был нормальным, у 5% - слишком низким, 20% имели избыточный вес, а остальные страдали ожирением. Женщины оценили собственную привлекательность (19 параметров) и ответили на вопросы о сексуальном желании, возбуждении, частоте половых контактов, сексуальном удовлетворении и удовольствии.



Также ученые провели второе исследование. В нем участвовали 542 женщины в возрасте от 18 до 79 лет. Участницы заполнили опросники в интернете. Исследователи обнаружили, что уровень сексуального удовлетворения был выше всего у тех женщин, которым нравились их собственные глаза, уши и губы.



Кроме того, сексуальная самооценка оказалась выше у участниц, считавших собственное тело "чистым", "выразительным", "мягким" и "теплым", и ниже у тех, кому свое тело казалось "слишком мужественным" или "слишком женственным". Еще специалисты установили: мастурбация повышала сексуальную самооценку женщин, а высокий ИМТ ее снижал. Рост, возраст, уровень счастья в отношениях и сексуальное удовлетворение партнера не влияли на самооценку женщин в постели.

