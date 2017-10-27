Нехватка сна заставляет людей потреблять лишние калории

По словам сотрудников Королевского колледжа Донжона, люди, спящие меньше 7 часов в сутки, потребляют на 385 калорий в день больше. Вследствие этого за неделю вес у них может увеличиться на 0,5 килограмма. Специалисты подчеркивают: нехватка сна подталкивает людей к употреблению жирных продуктов вместо фруктов и овощей, пишет The Daily Mail.



Ученые проанализировали данные 172 участников 11 исследований. Исследователи установили, что из-за недосыпания добровольцы не обязательно ели больше на следующий день. Однако такие участники отдавали предпочтение продуктам с высоким содержанием жира и низким содержанием белка.



Люди, которые не выспались, потребляли 385 лишних калорий. Как правило, эти калории они получали из снэков, к примеру, чипсов или печенья. Кроме того, добровольцы, спавшие меньше 7 часов, реже были активны на следующий день. Это тоже повышало риск набора веса.

