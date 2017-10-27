Трамп объявил режим ЧП из-за распространения наркотиков в США

Президент США Дональд Трамп в четверг, 26 октября, объявил режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за распространения опиатов, передает РИА Новости.



"С сегодняшнего дня моя администрация официально объявляет кризис с опиатами чрезвычайным положением в сфере здравоохранения", – сказал он, выступая в Белом доме.



Трамп отметил, что в прошлом году из-за передозировки наркотиками погибли 64 тысячи американцев. По его словам, в пересчете на душу населения США являются крупнейшим потребителем опиатов в мире.



Президент США на следующей неделе рассчитывает получить окончательный доклад созданной по его распоряжению комиссии с целью проконсультироваться с экспертами и предложить вероятные решения проблемы.



Опиаты – наркотические алкалоиды опиума. К ним относятся как естественные (морфин, кодеин и др.), так и их полусинтетические производные (героин, дезоморфин и др.).

