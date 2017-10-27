В США опубликовали 2,8 тысячи документов об убийстве Кеннеди

Федеральное бюро расследований США (ФБР) обладало информацией о том, что убийцу 35-го президента США Джона Кеннеди (1917-1963) Ли Харви Освальда собираются застрелить. Об этом говорится в одном из докладов, подготовленных под началом Эдгара Гувера, занимавшего пост директора ФБР с 1935 по 1972 год.



Данный доклад, а также еще 2,8 тыс. посвященных гибели Кеннеди документов были опубликованы в четверг на сайте Национального архива по распоряжению нынешнего главы вашингтонской администрации Дональда Трампа. "Прошлым вечером нам в офис в Далласе позвонил человек. Говоря спокойным тоном, он назвался членом комитета, организованного для убийства Освальда", - говорится в одной из записок, датированной 24 ноября 1963 года.



Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года, Освальда задержали в тот же день, по состоянию на 24 ноября он находился под стражей. "Мы сразу же уведомили начальника полиции, предупредив, что против Освальда могут быть предприняты действия. Он вновь заверил нас, что ему [Освальду] будет обеспечена надлежащая охрана. Тем не менее этого не было сделано", - отмечается в материалах.



Освальд был застрелен владельцем одного из ночных клубов Далласа Джейком Рубинштейном прямо в полицейском участке. Из документов, опубликованных в четверг, следует, что ФБР интересовалось Рубинштейном еще в августе 1962 года - более чем за год до трагических событий в Далласе. В отчетах Бюро он был упомянут 6 августа того года, но конкретные причины этого не уточняются.



В целом большая часть представленной в четверг информации уже была известна публике. В частности, из документов следует, что Освальд за два месяца до убийства Кеннеди посещал Мехико, где у него прошли встречи с некими должностными лицами с Кубы и из СССР. Однако, как отмечает газета "Вашингтон пост", никаких новых деталей в представленных материалах не содержится. В них, в частности, указывается, что в Советском Союзе были "глубоко шокированы" смертью 35-го президента США.

