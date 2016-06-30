Ипподром без будущего

Гектары столичной земли без особого использования. Полуразрушенные конюшни, обшарпанное здание, редкие забеги – так сейчас выглядит столичный ипподром. Еще пару лет назад руководство города не без оснований заявляло – реанимируем, возобновим конные соревнования. Возобновили, и с долгами рассчитались, из банкротства вывели, не дали за бесценок украсть ипподром у города. Но… на предприятии снова стали «заправлять» люди, которые больше беспокоятся о своих интересах, чем о сохранении конного спорта и такого досуга в столице.



К примеру, в августе нынешнего года активные любители конного спорта обратились к правоохранительным органам с просьбой проверить факты и, в случае их подтверждения, применить нужные меры относительно деятельности нынешнего руководителя КП «Киевский ипподром» Ольги Бондарь. А факты оказались достаточно красноречивыми – за короткое, немногим больше года, пребывание на должности, руководитель составляла договора с заинтересованными лицами и впоследствии размещала на территории ипподрома станции технического обслуживания автомобилей и даже газовые заправки.



Заключая договора на поставку на ипподром необходимых товаров, чтобы минимизировать налоги и легализировать доходы, полученные сомнительным путем, Ольга Бондарь использовала подставные и подконтрольные ей предприятия. На лицо признаки фиктивности – один из основных поставщиков – ООО «Компания Гидросоюз» фигурирует в криминальном следствии от 30.06.2016 как предприятие, формирующее налоговый кредит от фиктивных субъектов хозяйствования.



Кроме того, предприимчивая директор создавала предпосылки для нанесения экономических убытков государству во время проведения в КП «Киевский ипподором» тендерных закупок. Так, при проверке были обнаружены подставные фирмы-участники, которые деятельности вообще не вели, а зарабатывали (или фигурировали) присутствием на тендерах.



Кто знает, сколько еще подобных предприятий и уловок может обнаружить детальное следствие, а как стало известно, уголовное дело уже открыто. Оставим выводы правоохранителям, надеясь на то, что ни громкая в своих обещаниях городская власть, ни они не пропустят мимо внимания тот факт, что ипподром тихо, но уверенно идет ко дну.

