Уоррен Баффет назвал биткоин пузырем

Биткоин – это настоящий пузырь. Об этом заявил один из самых влиятельных инвесторов планеты Уоррен Баффет в ходе встречи со студентами в американской Омахе, сообщает Marketwatch.



В ходе беседы речь зашла и о биткоине. И внушительный рост цены и капитализации первой криптовалюты миллиардера не впечатляют.



"Невозможно оценить биткоин, потому что он не является активом, производящим ценность", — сказал Баффет.



Также он добавил, что предсказать, как высоко может подняться цена биткоина невозможно, поскольку "это в своем роде настоящий пузырь".



Уоррен Баффет также оказался скептически настроен по отношение к так называемым первичным предложениям монет (ICO).



"Людей охватывает ажиотаж от больших движений цен, и Уолл-стрит к этому приспосабливается", — сказал он, добавив, что все это закончится плохо.

