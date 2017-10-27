Красный Крест передал Украине лекарства от ботулизма и столбняка

Международный комитет Красного Креста в Украине передал Украине 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка.



Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения, передают Українські Новини.



В сообщении отмечается, что предоставленное количество лекарств, которые Украина получила в качестве гуманитарной помощи, полностью покроет потребность украинского населения на следующие шесть месяцев.



Между тем ,согласно сообщению, Минздрав работает над тем, чтобы включить закупку медикаментов для лечения больных опасными инфекционными заболеваниями, которые сопровождаются высоким уровнем смертности (дифтерия, столбняк, бешенство, ботулизм, малярия), в централизованные государственные закупки в текущем году.



Для этого подготовлены расчеты бюджетной программы закупки медикаментов для больных этими инфекционными заболеваниями.



Централизованная закупка таких лекарств станет возможной после внесения изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2017 год".

