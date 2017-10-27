Интерпол объявил в розыск судью Чауса

Судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса объявили в международный розыск по базе Интерпола. Его досье появилось на сайте Международной организации уголовной полиции.



Напомним, судья находится в бегах из-за взяточничества. Сейчас он находится под арестом на съемной квартире, после задержания весной этого года в Кишиневе. А 4 октября 2017 года судью отстранили от должности. Такое решение принял Высший совет правосудия.



Напомним, НАБУ в августе прошлого года задержало судью на взятке в $150 тыс. Во время обысков у него дома нашли закопанной в саду 1,5-литровую банку с долларами. Рада дала согласие на задержание судьи, однако ему удалось сбежать из страны. После этого против Чауса открыли еще одно дело.



