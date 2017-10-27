Песков: Путин лично запустил четыре баллистические ракеты
Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс.
"В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие ракетных войск стратегического назначения (РВСН), атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ", – сказал Песков.
"Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет", – подчеркнул пресс-секретарь.
Три ракеты были пущены с подводных лодок из двух морей – Охотского и Баренцева, а четвертая – с космодрома Плесецк. Удары наносились по полигонах Кура (Камчатка), Пембой (республика Коми) и Теректа (Казахстан).
Источник: Корреспондент
11:59