Песков: Путин лично запустил четыре баллистические ракеты

Президент России Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению стратегическими ядерными силами страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает Интерфакс.



"В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие ракетных войск стратегического назначения (РВСН), атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ", – сказал Песков.



"Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет", – подчеркнул пресс-секретарь.



Три ракеты были пущены с подводных лодок из двух морей – Охотского и Баренцева, а четвертая – с космодрома Плесецк. Удары наносились по полигонах Кура (Камчатка), Пембой (республика Коми) и Теректа (Казахстан).

