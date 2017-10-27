Залог Насирова может уйти в бюджет

Государство может взыскать 100 миллионов гривен залога отстраненного главы ГФС Романа Насирова в бюджет, потому что он нарушил условия меры пресечения.Об этом сообщают журналисты программы Схемы. Отмечается, что 8 июня Соломенский районный суд Киева отклонил подобное ходатайство, поскольку судья не обратила внимания на доказательства детективов, что у Насирова может быть британский паспорт.



Она поверила защите Насирова в том, что Миграционная служба аннулировала его второй украинский загранпаспорт.



Однако, по утверждениям журналистов, с тех пор появились новые обстоятельства, доказывающие, что предоставленная защитой Насирова информация была недостоверной. Из-за этого есть причины повторно требовать взыскания залога в бюджет.



В частности, судья приняла сторону защиты из-за показаний о том, что второй украинский загранпаспорт Насирова был аннулирован работником территориального органа Государственной миграционной службы путем пробития более двух отверстий в машиносчитывательной зоне.



Но позже эту информацию опровергла сама Миграционная служба. В ответе ведомства в адрес НАБУ сообщается, что "паспорт гражданина Насирова Р.М. № СDххх241 как недействующий, аннулирован и возвращенный лицу не значится, а решение о его аннулировании сотрудниками не принималось".



Эту информацию подтвердили в письме Министерства иностранных дел от 9 сентября 2017 года.



По британскому паспорту Насирова, судья отказалась принимать доказательства, объясняя это тем, что ответы британской стороны полученные якобы в рамках другого уголовного производства.



В НАБУ и САП считают это решение неправомерным, поскольку уполномоченным органам Великобритании сообщили об изменении номера уголовного производства, в рамках которого делался запрос о международной правовой помощи. В НАБУ рассказали, что детективы уже подготовили повторно ходатайство. Однако в САП считают, что пока нет оснований для подачи нового ходатайства.

