В Сирии оценили потери нефтяного сектора страны за период войны

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что потери нефтяного сектора страны за период войны превысили $68 млрд.



«Нефтяной сектор в Сирии подвергся систематическому разрушению со стороны террористических группировок и сил так называемой «международной коалиции», которую возглавляют США, из-за чего потери превысили $68 млрд, прямые и непрямые», — сказал Ганем.



Он также подчеркнул, что Сирия приступает к подготовке технического плана по восстановлению нефтегазовой инфраструктуры страны.

