Всемирный банк ухудшил прогноз цен на нефть

Всемирный банк ухудшил свой прогноз по росту цен на нефть на 2017 год на $2 за баррель - до $53. Об этом говорится в докладе организации, посвященном ценам на биржевые товары.



При этом, на следующий 2018 год прогноз по ценам на нефть снизился на $4 - до $56 за бочку "черного золота".



"Ожидается, что цены на нефть вырастут до $56 за баррель в 2018 году с $53 в этом году в результате постоянно растущего спроса, согласованного сокращения добычи среди экспортеров нефти и стабилизации добычи сланцевой нефти в США", - говорится в документе.



Ранее Всемирный банк прогнозировал рост цены на нефть до $55 в текущем году. На 2018 год до этого организация прогнозировала бочку сырья по $60.

