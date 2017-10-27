Шеф Пентагона пообещал принудить Пхеньян к полному ядерному разоружению

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что Вашингтон полон решимости заставить КНДР осуществить ядерное разоружение, сообщило агентство AP.



Дж.Мэттис обвинил Пхеньян в том, что его ракетно-ядерная программа "угрожает другим катастрофой" и подчеркнул, что нынешняя администрация Соединенных Штатов остается верной своим обязательствам принудить КНДР к полному ядерному разоружению.



Шеф Пентагона в рамках визита в Южную Корею посетил демилитаризованную зону, разделяющую два корейских государства. Этим он, по мнению агентства, "продемонстрировал солидарность" с Южной Кореей, а также подчеркнул, что США стоят с Южной Кореей "плечо к плечу" перед лицом угроз со стороны Северной Кореи.



Перед визитом министр заявлял, что администрация президента Дональда Трампа выступает за решение северокорейской проблемы дипломатическими средствами, однако готова к вооруженным мерам в случае, если КНДР не откажется от развития своей ракетно-ядерной программы. Дальнейшее совершенствование ракетно-ядерного потенциала Северной Кореи несет в себе угрозу территории США, в том числе предоставляет возможность нанесения КНДР ракетного удара, возможно, и ядерного.



Глава ЦРУ Майк Помпео утверждал, что КНДР достаточно нескольких месяцев разработок в ракетно-ядерной сфере для того, чтобы получить возможность атаковать США.



Ранее министерство обороны Южной Кореи сообщило, что в ходе визита Дж.Мэттис с южнокорейским коллегой Сун Ен Му "углубленно обсудят" вопросы угроз со стороны Северной Кореи и координации соответствующих ответных шагов, включая "расширенное противостояние".

