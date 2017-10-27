В субботу в Украине будет тепло

В ближайшие сутки, 28 октября, погоду в Украине будут определять атмосферные фронты, влажная и теплая воздушная масса, перемещающиеся с запада Европы, сообщает Укргидрометцентр. Временами ожидается умеренный дождь (в большинстве северных, днем и западных областей - небольшой), в Карпатах - с мокрым снегом, днем в восточных, центральных областях и в Приазовье местами сильный дождь. Ночью, утром на левобережье Украины местами туман.



Ветер северо-западный (в восточной части страны - южный), 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 6-11° (на высокогорье Карпат в течение суток около 0°); в южной части ночью 9-13° тепла, днем 12-17°.



В Киеве временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 7-9°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 28 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 20,7 градусов тепла в 2013 году, самая низкая ночью на отметке 12,3 градусов мороза в 1912 году.



В воскресенье и понедельник, 29-30 октября, в Украине ожидаются сложные погодные условия: усиление ветра до 17-22 м/с, 29 октября в западных областях, ночью 30 октября также в северных, Винницкой и Черкасской областях 25-30 м/с, в Карпатах до 40 м/с.



Также повсеместно ожидаются дожди (днем 29 октября в большинстве западных областей - сильные дожди), 30 октября, начиная с западных областей, с переходом в мокрый снег, местами метель.



Температура ночью 1-6° тепла; днем 6-13°, 30 октября в западных, северных и большинстве центральных 1-6° тепла.



В Карпатах: мокрый снег, метель (днем 29 октября очень сильные осадки); усиление ветра 17-22 м/с, порывы 40 м/с; температура ночью и днем 0-5° мороза.



В Киеве также ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, ночью 30 октября порывы 25-30 м/с. Дождь с переходом 30 октября в мокрый снег, местами метель. Температура 29 октября ночью 2-4° тепла, вдень 7-9°, 30 октября в течение суток 2-4 тепла.

