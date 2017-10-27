В центре Киева хотят запретить парковку

Столичная власть на многих центральных улицах Киева может запретить парковать автомобили. Об этом стало известно с проекта решения Киевсовета, передают Украинские новости. Как отмечается, всего в список входит 61 улица. По мнению представителей транспортной инфраструктуры КГГА, который подготовили соответствующий документ, нарушение ПДД на центральных улицах Киева приводит к уменьшению пропускной способности проездных частей улиц, созданию пробок, ухудшению качества услуг с перевозок пассажиров...



...а также увеличению времени для приезда оперативных транспортных средств. В зимнее время усложняется движение снегоуборочной техники.



"Запрет на парковку даст возможность принимать меры для влияния на водителей, а также осуществлять эвакуацию автомобилей водителей, который нарушают ПДД. Водители будут вынуждены парковать автомобили в местах, которые специально для этого оборудованы", – уверены в КГГА.



Список улиц, где могут запретить паркову:



ул. Михайловская;



Львовская площадь;



ул. Сечевых Стрельцов;



ул. Мельникова (от ул. Глыбочицкой до ул. Дорогожицкой)



ул. Елены Телиги;



пр. Степана Бандеры;



пр. Генерала Ватутина;



Броварской пр.;



ул. Гната Хоткевича;



Харьковское шоссе;



ул. Московская;



ул. Генерала Алмазова;



ул. Михаила Грушевского;



ул. Крещатик;



ул. Бассейная;



бульвар Тараса Шевченко;



ул. Саксаганского (от ул. Паньковской до площади Победы)



ул. Жилянская (от ул. Пестеля до ул. Ильи Эренбурга)



ул. Антоновича (от ул. Загородней до ул. Дружбы Народов)



ул. Большая Васильковская (от ул. Дружбы Народов до ул. Ивана Кудри и от ул. Крещатик до площади Льва Толстого)



пр. Валерия Лобановского;



Чоколовский бульвар;



ул. Вадима Гетьмана;



ул. Александра Довженко;



ул. Дегтяревская (от пр. Победы до ул. Ивана Шевцова)



ул. Авиаконструктора Игоря Сикорского;



ул. Данила Щербакивского;



пр. Академика Палладина (основная проезжая часть)



Кольцевая дорога;



ул. Пушкинская (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной)



ул. Верхний Вал (от ул. Кожемяцкой до ул. Межигорской)



ул. Нижний Вал (от ул. Межигорской до ул. Кожемяцкой)



пр. Академика Палладина (с четной стороны)



пр. Голосеевский;



пр. Академика Палладина (основная проезжая часть)



Вокзальная площадь;



ул. Леонтовича (с нечетной стороны)



ул. Герцена;



ул. Овруцкая (от ул. Герцена до Подольского спуска)



Подольский спуск;



площадь Тараса Шевченко;



ул. Стеценко (от пр. Академика Палладина до ул. Академика Туполева)



ул. Багговутовская (от ул. Пугачева до ул. Овруцкой)



ул. Пугачева (от ул. Мельникова до ул. Багговутовской)



ул. Кирилловская (от ул. Вышгородской до ​​Подольского спуска)



ул. Вышгородская;



ул. Набережно-Рыбацкая;



ул. Набережно-Крещатицкая;



Набережное шоссе;



Надднепрянское шоссе;



ул. Дружбы Народов;



ул. Короленковская;



ул. Народного Ополчения (с нечетной стороны от ул. Смелянского к Севастопольской площади)



ул. Заднипровского;



Севастопольская площадь;



Дарницкая площадь;



ул. Глибочицька;



ул. Межигорская;



ул. Прорезная;



ул. Ушинского (от ул. Авиаконструктора Антонова к Чоколовского бульвара)



Владимирский спуск.

