В Британии создали "алкогольные" елочные игрушки

В Британии создали необычные елочные игрушки, которые можно использовать в качестве своеобразных рюмок для алкоголя. Незатейливые прозрачные шары являются емкостями, которые при желании наполняются различными напитками. Информация о новом изобретении была опубликована на сайте компании Lakes Distillery.



Как отмечают создатели, игрушки можно наполнять водкой, виски, джином, или же любым другим напитком. Вероятно, что для противников алкоголя возможны и другие, неалкогольные, решения.

