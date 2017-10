Проданы самые дорогие в мире подержанные часы

На часовом аукционе Legendary Watches of the 20th Century хронограф Rolex Cosmograph Paul Newman Daytona установил рекорд стоимости часов, проданных с торгов, — 17 752 500 долларов. Об этом сообщает Bloomberg.



Хронограф Rolex, принадлежавший кинозвезде и автогонщику Полу Ньюману, был выставлен на аукцион с эстимейтом (предварительной ценой) около 1 миллиона долларов. Таким образом, финальная цена превысила эстимейт почти в 18 раз. Торги за лот продолжались 12 минут, новый владелец часов не называется.



Хронограф Rolex Cosmograph Paul Newman Daytona, выпущенный в 1968 году, был подарен Полу Ньюману женой, актрисой Джоан Вудворд. На задней крышке она сделала гравировку Drive carefully («Води машину осторожно»). Кроме часов Ньюмана, на торги были выставлены редкий хронограф Rolex Cosmograph Daytona из желтого золота с инкрустированными бриллиантами ободком и циферблатом и изумрудами на часовых метках, а также редкие наручные часы Rolex Big Crown с черным глянцевым циферблатом Explorer и крупной заводной коронкой, выпущенные в середине 1950-х годов.



Торги Legendary Watches of the 20th Century, организованные аукционный дом Phillips в ассоциации с Bacs & Russo, прошли в Нью-Йорке 26 октября 2017 года.



Аукционный дом Phillips (прежнее название — Phillips de Pury) основан Гарри Филлипсом в 1796 году в Великобритании. В настоящее время имеет офисы в Лондоне, Нью-Йорке, Женеве и других городах. Проводит аукционы часов, современного искусства, фотографии, дизайна, ювелирных изделий.