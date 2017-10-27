В Нацбанке скачок инфляции объяснили ростом минималки и пенсий

В Нацбанке объяснили инфляцию значительно выше прогнозов повышением минимальной зарплаты и пенсий. Об этом пресс-служба регулятора сказала в комментарии "Украинским новостям".



В частности повышение зарплаты с начала года якобы добавило 2-2,5% к инфляции, а повышение пенсий с октября добавит еще 0,3-0,6%.



К слову ранее министр соцполитики Андрей Рева заявил, что рост пенсий не повлияет на инфляцию и курс доллара.



В Нацбанке отмечают, что рост зарплат оказал в 2 раза большее давление на инфляцию, чем ожидалось.



"По нашим финальным оценкам, удвоение минимальной заработной платы добавило около 2-2,5 п.п. к показателю инфляции в 2017 году. Наиболее ощутимо влияние повышения минимальной зарплаты состоялось из-за повышения себестоимости услуг. Это связано с тем, что в действительности работодатели не столько повышали "настоящие" заработные платы, сколько выводили их из тени", - сказали в Нацбанке.



"В то же время влияние удвоения минимальной заработной платы было незначительным на инфляцию со стороны потребительского спроса. Однако, в общем, высокие темпы роста заработной платы (по последним данным, в августе рост средней номинальной зарплаты в годовом измерении составил 37%, реальной - 17%) способствовали ускорению частного потребления", - сообщили в НБУ.



Кроме того, проведенная пенсионная реформа также будет стимулировать частное потребление и формировать дополнительное инфляционное давление.



Нацбанк полагает, что такой эффект будет незначительным, поскольку эффекты на бюджет от увеличения расходов на пенсии будут компенсированы по другим статьям (дефицит бюджета сохраняется менее 2,5% ВВП в 2017 и 2018 годах).



"Хотя соответствующий рост средних пенсий приходится на IV квартал 2017 года, ожидаемое повышение потребительского спроса вследствие этого будет иметь эффект уже в 2018 году. По оценкам НБУ, повышение пенсий приведет к умеренному давлению на уровень потребительских цен (дополнительно 0.3-0.6 п.п. в летнюю потребительскую инфляцию в 2018 году)", - прокомментировал Национальный банк.



В НБУ не уточнили, какое давление окажет повышение минимальной зарплаты с 2018 года до 3 723 гривен на инфляцию, отметив, что новый инфляционный прогноз (7,3%) уже учитывает этот показатель.



"Впрочем, мы рассматриваем вопрос повышения социальных стандартов в комплексе. В частности, нами учтено повышение пенсий. Вместе с тем, в случае повышения социальных стандартов с темпом, что не согласуется с ростом производительности экономики, могут возникнуть дополнительные инфляционные риски. Это потребует от НБУ проведения более жесткой монетарной политики для достижения установленных инфляционных целей", - добавили в Нацбанке.

