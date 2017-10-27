У ромов под Киевом изъяли 2,6 кило героина и 2 кило конопли

В Киевской области во время рейда полиция изъяла 2 килограмма конопли и 2,6 килограмма героина. Об этом сообщается на странице местной полиции в Facebook.



В Ирпене было изъято 26 тысяч доз героина на сумму 7 млн гривен. Были задержаны 29-летний гражданин России и его знакомая из Беларуси. Оба - цыганской национальности. В их автомобиле обнаружили около 2,6 кг героина. Один грамм на "черном рынке" стоит около $100.



Также в Вышгороде, оперативники во время обыска в доме местного жителя изъяли 2 килограмма конопли.



Полицейские устанавливают, откуда и куда переправлялись наркотики.

