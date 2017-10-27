Посол США рассказала о военной помощи Киеву на 750 миллионов долларов

Посол США в Киеве Мари Йованович сообщила, что за последние три года Вашингтон предоставил Украине военную помощь на сумму в 750 миллионов долларов. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает телеканал «112 Украина». «За последние три года мы предоставили помощь в форме обучения и техники на 750 миллионов долларов. Причем мне и ваши генералы, и наши генералы говорят, что самая эффективная часть этой помощи — обучение», — отметила дипломат.

